"Кіборгам" вдалося поранити бойовика Моторолу і знищити 23 терористів

При цьому ватажок терористів, бойовик на прізвисько Моторола отримав поранення, повідомляє InfoResist з посиланням на спікера АТО Владислава Селезньова.

"Сьогодні бойовики в черговий раз обстрілювали позиції сил АТО в донецькому аеропорту. У відповідь вогнем українські бійці знищили 23 бойовиків, які атакували аеропорт. 27 людей отримали поранення. Автомобіль одного з лідерів підрозділу "Спарта" Мотороли був повністю знищений. Сам Моторола отримав осколкове поранення", - повідомив Селезньов.

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Про поранення Мотороли у Фейсбуці повідомив один з "кіборгів" з позивним Маршал.

Також про поранення бойовика написав ВКонтекте Гліб Корнілов, який допомагає терористам. Користувач повідомив, що поспілкувався з Моторолою і той розповів, що йому в груди потрапив осколок від 152 мм снаряда. Бойовика врятував бронежилет.