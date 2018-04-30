В українській політиці надто багато корумпованих людей – американський політолог

Політолог Френсіс Фукуяма наголосив, що для забезпечення підвищення рівня життя населення в Україні, звичайно, треба в комплексі реалізовувати цілу низку реформ, які взаємопов’язані одна з одною.

Корупція – дуже поширений в Україні феномен. Щоб її побороти, потрібно дати НАБУ більше повноважень, а також посилити судову гілку влади в країні.

Про це 24 каналу розповів відомий американський політолог, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

Філософ відповів на кілька запитань в кулуарах зустрічі "Діалоги про майбутнє" у Києві. Фукуяма приїхав з лекцією до столиці України на запрошення "Нового времени".

"В основному корупція має політичне забарвлення. Люди вдаються до корупції через використання власного становища, і намагаються використовувати таке становище для власного збагачення. Я не хотів би вдаватися до того, щоб називати якісь конкретні імена. Корупція – це дуже поширений в Україні феномен, дуже багато корумпованих людей є саме в політиці", - зазначив Фукуяма.

"НАБУ має отримати більш широкі повноваження. Вони мають отримати ці повноваження для того, щоб проводити, по-перше, слідчу діяльність, а потім притягувати винних до відповідальності. Звичайно, треба посилити судову гілку влади, оскільки зараз вона не є така незалежна. Це є тими критично важливими елементами для забезпечення верховенства права", - переконаний політолог.

Читайте такожКорупція в Україні залишається стабільною - Freedom House

Фукуяма наголосив, що для забезпечення підвищення рівня життя населення в Україні, звичайно, треба в комплексі реалізовувати цілу низку реформ, які взаємопов’язані одна з одною. Жодного економічного зростання населення не можна досягти без економічного зростання країни.

"На сьогоднішній день зростання української економіки є на 2 чи 3% нижчим, ніж воно могло би бути. В Україні поки що зберігається дуже велика кількість державних підприємств, треба створити відкритий та справедливий ринок землі. Є дуже багато таких моментів, які треба реалізовувати поряд з боротьбою з корупцією. Треба створити такі умови, аби інвестори почувалися абсолютно безпечно, щоб вони були впевнені в тому, що вони можуть приїздити сюди, інвестувати гроші і розраховувати на прибуток", - сказав він.

"Я думаю, що факт наявності війни в Україні не має створювати передумов для обмеження чи свободи слова, чи демократичного дискурсу, чи свободи самовираження. Я вважаю, що ці демократичні принципи мають залишатися, незважаючи на те, що відбувається зараз в Україні. Я не настільки добре поінформований і знаюся на специфіці ситуації в Україні, тому якихось конкретних порад дати не можу. Думаю, що в першу чергу, звичайно, треба боротися з корупцією і посилювати незалежність судової гілки влади. І, звичайно, є цілі напрямки, які потрібно реалізовувати поряд із цим", - наголосив Фукуяма.

Довідка УНІАН. Френсіс Фукуяма - відомий американський філософ, політичний економіст, публіцист японського походження. Професор стенфордського університету. Автор відомої статті "Кінець історії і остання людина". Тривалий час займався дослідженням СРСР та Росії, стежить за ситуацією в Україні з часів Помаранчекої революції. Неодноразово був в Україні і вважає, що тут розташований "маяк надії для багатьох інших країн Європи і світу".