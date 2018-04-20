Чим успішнішою буде Україна, тим більше РФ буде докладати зусиль для її дестабілізації - доповідач ЄП

На його переконання, загрозою для держави є зрадники.

Депутат Європейського парламенту Міхаель Галер, доповідач з питання виконання Україною політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС, переконаний, що чим успішною буде Україна, тим більше зусиль буде докладати Росія для її дестабілізації.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

На запитання, що є найбільшою загрозою для України – війна чи корупція, депутат відповів: «Якщо б ми змогли знайти вирішення з росіянами, це б не поклало автоматично край корупції. Це дві різні речі. Чи навпаки, якщо ми б дійсно досягнули гарних показників у боротьбі з корупцією, успіхів, я боюся, що після цього росіяни навіть ще більше будуть намагатися дестабілізувати країну, тому що, коли вони побачать, що Україна є успішною, це буде найбільшою небезпекою для Путіна вдома».

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Галер переконаний, що агресія Росії - це «не тільки анексія Криму та війна на сході України». «В країні також є багато структур та секретних зрадників, які, як би ми сказали в Німеччині, хотіли б танцювати на двох весіллях, які, з одного боку, в Україні, але неофіційно підтримують свої відносини з Кремлем. Ці зрадники мають таємний порядок денний, і це також є загрозою», - вважає доповідач.

У цьому зв’язку політик висловив думку, що застосування законодавства, яке відповідає європейським стандартам, зменшить кількість зрадників і хабарників.

«Ми повинні створити ситуацію, де ми, друзі України, можемо сказати нашій аудиторії, що список досягнутих цілей збільшується, а кількість пунктів, яких ще не вистачає, зменшується. Я думаю, ми на гарному шляху, але треба докласти більших зусиль. Станом на зараз я хотів би, щоб всі - президентська адміністрація, уряд, парламент - зрозуміли, де є реальна потреба продовжувати та показати результат. Інакше будуть збільшуватися сарказм, цинізм чи розпач, а це не те, що ми хочемо, щоб сталося в країні», - наголосив Галер.