У прокуратурі пояснили, як вдалося вилетіти до Баку чоловіку, який зламав щелепу Найєму

Нападник встиг вилетіти за дві години - у прокуратурі стверджують, що завадити його втечі за цей час було неможливо.

Чоловік, який у центрі Києва побив народного депутата Мустафу Найєма через конфлікт на дорозі, через 2 години після сутички покинув територію України. Про це заявила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

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Вона написала у Facebook, що за цей час правоохоронці не встигли встановити його особу та вжити необхідних заходів. "На час підготовки повідомлення про підозру затриманим, зі свідчень самого постраждалого було відомо, що удар, який спричинив йому перелом щелепи, беспосередньо наніс четвертий нападник, якого по гарячих слідах затримати не вдалося", - повідомила Максимець.

"На сьогодні вже відомо, що цей чоловік через 2 години після сутички, а саме о 19.38 30 квітня 2018 року перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку покинув територію України. Однак у цей час на місці події ще працювала слідчо-оперативна група, а сам він ще не був встановлений. Тож завадити чи перешкодити його втечі було неможливо", - написала речниця прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, раніше були оприлюднені фото та імена трьох нападників на нардепа Найєма. Це кавказці з РФ, одному з них менше 20 років, інші ненабагато старші. Найєма підрізав Mercedes G-Wagen, він не пропустив автомобіль та викликав поліцію. На місце інциденту під'їхав BMW, сталася бійка, згодом Найєма прооперували.