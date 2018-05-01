Геращенко показав фото і назвав імена нападників на нардепа Найєма
Нардеп, член Колегії МВС України Антон Геращенко опублікував фотографії та імена нападників на депутата Мустафу Найєма.
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Як повідомив Геращенко на своїй сторінці в Facebook, поліція Києва затримала трьох учасників конфлікту, в результаті якого був побитий народний депутат Мустафа Наєм.
"Ними виявилися:
Саїтов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 р.
Саїтов Магомед-Саліх Аргуєвич, 28.10.1996 р.
Умал Тімербілатов Русланович, 28.08.1996 р.", – повідомив нардеп.
Із затриманими проводяться першочергові слідчі дії. Геращенко зазначив, що перевіряється їх причетність і до інших можливих правопорушень.
Як повідомляв УНІАН, конфлікт виник на площі Бессарабська. Найєм не пропустив водія на Mercedes G-Wagen, той викликав "своїх хлопців" на BMW, в ході суперечки народний депутат отримав кілька ударів в обличчя - в результаті у нього зламана щелепа. Поліція затримала трьох нападників і розшукує ще одного. Як стало відомо, затримані - громадяни РФ, кавказці, одному з них немає 20 років, інші старші.