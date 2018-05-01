Геращенко показав фото і назвав імена нападників на нардепа Найєма

У даний момент правоохоронці перевіряють причетність затриманих до інших можливих правопорушень.

Нардеп, член Колегії МВС України Антон Геращенко опублікував фотографії та імена нападників на депутата Мустафу Найєма.

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Як повідомив Геращенко на своїй сторінці в Facebook, поліція Києва затримала трьох учасників конфлікту, в результаті якого був побитий народний депутат Мустафа Наєм.

"Ними виявилися:

Саїтов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 р.

Саїтов Магомед-Саліх Аргуєвич, 28.10.1996 р.

Умал Тімербілатов Русланович, 28.08.1996 р.", – повідомив нардеп.

Із затриманими проводяться першочергові слідчі дії. Геращенко зазначив, що перевіряється їх причетність і до інших можливих правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт виник на площі Бессарабська. Найєм не пропустив водія на Mercedes G-Wagen, той викликав "своїх хлопців" на BMW, в ході суперечки народний депутат отримав кілька ударів в обличчя - в результаті у нього зламана щелепа. Поліція затримала трьох нападників і розшукує ще одного. Як стало відомо, затримані - громадяни РФ, кавказці, одному з них немає 20 років, інші старші.