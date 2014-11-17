Житель Горлівки наочно показав, як бойовики обстрілюють місто (відео)

Чоловіка обурили заяви бойовиків і російських телеканалів, які звинуватили в усьому українську армію. Він показав воронки від снарядів, напрямок стрільби і доступно пояснив, що вони фізично не могли цього зробити. Також він зазначає, що це не єдиний «промах» бойовиків ДНР, повідомляє informator.lg.ua.

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«Пам'ятається, ще чотири місяці тому нам говорили, якщо ви вступите в Євросоюз, всі шахти і заводи позакриваються, роботи у нас не буде і ось, вуаля: в Євросоюз ми не вступили, але ні один завод у нас в Горлівці, жодна шахта не працює. Їх просто затопили! Люди прийшли сюди не будувати, а руйнувати. «Стирол» закритий, шахти затоплені, машзавод імені Кірова не працює. Люди виїхали, нікому працювати», описує ситуацію в Горлівці чоловік.

Він зазначає, що веде зйомку далеко від будинків, як якщо його помітять, то можуть посадити в підвал.

«Хлопці, росіяни, ще раз вам кажу: забирайте свого Гіркина, Біса, Стрєлкова. Нехай у вас будують народні республіки нові, створюють, руйнують мости, інфраструктуру міст ваших нехай руйнують. А залиште нас у спокої!», резюмує горлівчанин.