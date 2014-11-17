РНБО: Україна готова дати відсіч російській агресії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Українські військові мають бути готові до розвитку будь-якої ситуації, у тому числі агресії. Для цього вже підготовлена перша лінія оборони, підсилено наші підрозділи, знято з розконсервування додаткові технічні засоби оборони, вогневі засоби ураження, підготовлено додаткові підрозділи людей, які зараз знаходяться в активному резерві і які готові вирушити в будь-якому напрямку, де відбудеться агресія», - зазначив Лисенко.

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