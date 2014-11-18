Бойовики проводять перегрупування військ в районі Донецька - Тимчук

Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«У Петровському районі Донецька залишилися лише окремі підрозділи бандформування «Оплот» з мінімумом важкої техніки, які виконують завдання по «прикриттю західного напрямку», - повідомляє Тимчук.

Також, за інформацією ІС, продовжується перекидання нечисленних груп бойовиків в район Оленівки - Новотроїцька, а так само в район н. п. Горлівка і Єнакієве як доукомплектування зосереджених в цих районах ударних тактичних груп.

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"В районі н. п. Горлівка зафіксовані установки РСЗВ, які «кочують» (до 3 од.). Після нанесення вогневого удару дані РСЗВ змінюють позиції. Також в даному районі бойовики використовують в боях як мінімум 4 танка (ще до 5 одиниць знаходяться в ремонті)", - повідомляють в ІС.

Крім того, відмічено появу транспорту з пораненими бойовиками і російськими військовослужбовцями в Алчевську і Перевальську.