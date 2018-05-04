Екс-замголови НАЗК про законодавчі зміни щодо адмінпротоколів: феодали забезпечили собі гарантії спокійного життя

Радецький розповів про хитрість парламентарів, які непомітно ускладнили правила передачі до суду адмінпротоколів про корупційні правопорушення.

Екс-замголови НАЗК Руслан Радецький розповів про значення змін до ч. 2 статті 254 Кодекса України про адміністративні правопорушення, які пройшли через Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави". "Тепер адмінпротокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією фактично (взагалі) неможливо скласти і передати до суду", - написав він у Facebook.

"Поки кріпаки обурювалися у FB та крили один одного кривим словом, феодали черговими змінами до законодавства, гуртом, без жодних образ один одного, забезпечили собі гарантії спокійного життя. Говорю про зміни до ч. 2 статті 254 КУпАП, які пройшли через Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави". Хитро зробили, правда?", - повідомив Радецький.

За його словами, віднині протокол про адміністративне правопорушення у новій редакції "складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності." "Це значить, що тепер адмінпротокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією фактично (взагалі) не можливо скласти і передати до суду. Так як, його потрібно вручити і підписати протягом 24 годин, провести засідання НАЗК, затвердити його рішенням НАЗК і передати до суду. Вся ця процедура має відбутися лише за 24 години", - пояснив юрист.

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Він описав потенційні дії посадовця, на якого складуть адмінпротокол про порушення вимог фінансового контролю чи врегулювання конфлікту інтересів:

1) Вчинить всі дії щоб його не застали на робочому місці для вручення протоколу протягом 24 годин. "Тут є де розгулятися фантазії", - зазначив Радецький;

2) НАЗК не зможе запросити посадовця до себе для вручення протоколу, оскільки не вкладуться в 24 години і сам він може проігнорувати запрошення;

3) посадовець може запросити дотримання своїх прав на юридичну допомогу, він має це зробити за 24 години, а адвокат з яким буде завчасно укладено угоду, може відтягнути прибуття.

"Від призначеного державою адвоката завжди можна відмовитися", - зазначив Радецький, іронічно запропонувавши "феодалам" користуватися його юридичними послугами.

"З цього моменту міністри спокійно можуть відпочивати в готелях за 3000 Евро, народжувати дітей в США. Та врешті решт, писати, що завгодно в е-деклараціях. Гуляй поле відкрито! Раджу переглянути результати голосування, і як там голосували за ці зміни депутати антикорупціонери і демократи", - зазначив Радецький, натякнувши на скандали з Петренком і Омеляном.

"Вітаю кріпаків з черговою "перемогою", продовжуємо далі обурюватися, один одного лаяти, та слухати обіцянки про боротьбу з корупцією на ТВ. Чи все ж таки наберемося хоробрості та гуртом скинемо кайдани кріпацтва?", - резюмував юрист, наприкінці вибачившись за те, що когось могло образити порівняння з "кріпаками".