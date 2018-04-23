Дружина Омеляна, яка безкоштовно народила в США, мінімум 2 рази порушила американські закони - ЗМІ

Журналістка, що живе в США, пояснила, чому дружина міністра інфраструктури порушила американські закони.

Дружина міністра інфраструктури Володимира Омеляна, яка безкоштовно народила дочку в США, не мала на це права.

Як йдеться в опублікованому на сайті rubic.us розслідуванні журналістки, яка раніше жила в Нью-Йорку, народжувати там безкоштовно можна тільки одним способом: отримавши страховку Emergency Medicaid для незаможних. В такому випадку пологи покривають американські платники податків, в інших випадках потрібно платити.

Незаможними модельєра Світлану Бевзу і міністра Володимира Омеляна назвати не можна — ні за українськими мірками, ні з американським», – зазначає автор, нагадавши, що, за даними ЗМІ, Омелян, і Бевза в минулому році разом заробили близько $ 91 400 і ще задекларували нерухомість і заощадження на $ 200 000.

Читайте такожОмелян пояснив, чому його дружина народжувала доньку у Нью-Йорку

За словами журналістки, щоб претендувати на Emergency Medicaid, загальний дохід сім'ї з трьох осіб має бути менше $ 3 395 місяць, з чотирьох (раптом подружжя до своїх утриманців зараховують і 18-річного сина від іншого шлюбу, який живе у Швейцарії) – $ 4100. У річному обчисленні це заробіток в $ 49 200 на сім'ю. Тобто незаможним, за американськими мірками, подружжя міністра і модельєра не вважається.

Крім того, як йдеться в статті, щоб претендувати на цю страховку, потрібно бути жителем Нью-Йорка і підтвердити цей факт документально (наприклад, рахунками за електрику і воду). Але відомо, що міністр і його дружина живуть у Києві.

«Виходить, якщо Світлана дійсно народжувала безкоштовно в Нью-Йорку — значить, вона щонайменше два рази порушила американські закони, збрехавши про те, де вона живе і скільки їх сім'я заробляє», – підкреслює автор, додаючи, що американські державні і місцеві органи працюють на довірі.

«Вам дають анкету, в якій ви просто відповідаєте на питання. Правдивість ніхто не перевіряє, вам довіряють. Але якщо ви потрапите під вибіркову перевірку і виявиться, що ви збрехали — мало не здасться. За маніпуляції соціальною допомогою в США садять», – пояснюється у матеріалі.

Автор статті пропонує українським журналістам зробити запит в департамент охорони здоров'я Нью-Йорка і уточнити напевно, чи зверталася до них за допомогою незаможна Світлана Бевза.

"Бо ця "безкоштовна страховка" і весь алгоритм її отримання розрахований на бідних жінок, часто нелегалок, чорних або латиноамериканок, які ледве розмовляють англійською, не мають освіти, роками живуть і працюють в США на найбрудніших і важких роботах і реально потребують допомоги. Не на допомогу українським модельєрам в Нью-Йорку», – зазначає автор.

Як повідомляв УНІАН, у міністра інфраструктури України Володимира Омеляна народилася дочка в США. Це третя дитина міністра: у нього ще є два сина - Северин і Марк.

Омелян заявив, що народження його дочки на території США не було заплановано передчасно, і найближчим часом новонароджена дівчинка на ім'я Анна буде зареєстрована в українському консульстві як громадянка України.

Чиновник в Facebook повідомив, що його родині «пощастило скористатися законами штату Нью-Йорк, які надають можливість безкоштовних пологів для всіх бажаючих шляхом безкоштовного оформлення поліса страхування». Однак пізніше цей пост був видалений.