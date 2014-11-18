Генсек НАТО: РФ продовжує нарощувати військову присутність в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це генсек альянсу заявив у Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів ЄС.

„Ми бачимо, що Росія продовжує дестабілізувати Україну, ми бачимо рух військ, обладнання, танків, артилерії та просування засобів повітряної оборони. Це є порушенням домовленостей про припинення вогню. Ми закликаємо Росію вивести свої війська зі східної України та поважати Мінські домовленості”, - заявив Столтенберг.

Він повідомив, що інформацію про нарощування військової присутності Росії як в Україні, так і на російській стороні кордону, НАТО отримує з різних джерел.

„Ми говоримо про підрозділи, обладнання, артилерію та сучасну систему оборони. Це серйозне нарощування військової присутності, і ми закликаємо Росію вивести свої війська та долучитися до мирного вирішення”, - наголосив генсек альянсу.

Читайте такожУ НАТО занепокоєні активністю військової авіації Росії біля кордонів ЄвропиСтолтенберг констатував, що ЄС та НАТО „дуже хочуть мирного врегулювання кризи в Україні”.

„Причина кризи – дії, спричинені Росією. Росія має вибір – вона може бути частиною мирного вирішення чи може продовжувати йти шляхом ізоляції. Міжнародна спільнота закликає Росію бути частиною мирного врегулювання кризи в Україні, і ми закликаємо Росію вивести свої війська, поважати Мінські домовленості та припинити підживлювати конфлікт в Україні, підтримуючи сепаратистів”, - додав він.

За словами генсека альянсу, НАТО буде „робити все, що може”.

„Я вітаю зусилля ЄС та канцлера Німеччини Меркель зробити можливим мирне рішення. Це важливо для України і нас”, - наголосив Столтенберг.

Він також вкотре нагадав про позицію НАТО і ЄС щодо повної підтримки України.

„Ми – НАТО та ЄС - також повністю підтримуємо Україну, її суверенітет та територіальну цілісність”, - сказав генсек.

Крім того, Столтерберг привітав „дуже важливу” роботу спостерігачів ОБСЄ, які працюють в Україні.