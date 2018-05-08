СБУ прийшла з обшуками до керівників компартії (фото)

Правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою комуністичною символікою, що мали поширюватись на замовлення російських кураторів 9 травня.

Співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії у керівників комуністичної партії, вилучивши агітаційні матеріали із забороненою символікою тоталітарного радянського режиму.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради (ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

«У ході розслідування правоохоронці встановили механізм організації за дорученням російських кураторів проплачених акцій протесту для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, спрямованих на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Слідством також отримано інформацію про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України», - вказано у повідомленні СБ.

Співробітники спецслужби, як зазначається, провели низку санкціонованих обшуків у Києві та області, зокрема за місцями проживання керівників компартії.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9 травня. Це мало дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами.

Досудове слідство триває.

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України напередодні травневих свят заблокували у соціальних мережах вісім антиукраїнських спільнот, які розповсюджували заклики до участі у провокаційних фейкових акціях в інтересах країни-агресора.

Оперативники спецслужби виявили двох жителів Київської та Сумської областей, які адміністрували антиукраїнські спільноти у соціальній мережі «ВКонтакте».