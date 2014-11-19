В полоні у бойовиків перебувають понад 300 українських військових і 2 журналісти - СБУ

Такі дані повідомив у інтерв'ю газеті «Сегодня» начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

«Створений на доручення президента Міжвідомчий центр (допомоги громадянам з питань звільнення полонених, заручників і пошуку без вісти зниклих – УНІАН), який очолив заступник голови СБУ Віталій Яловенко, покликаний зосередити всю інформацію в одних руках. На підставі даних МО, МВС, НГУ, ДПС, СБУ було підготовлено єдиний список, куди увійшло 2027 прізвищ. Це люди, про яких офіційно заявили рідні та близькі», - сказав він.

За словами Вовка, з цього списку вдалося знайти і звільнити близько тисячі чоловік.

На питання, хто залишається в полоні, Вовк відповів: «Із загальної кількості - військових 333, бійців добровольчих батальйонів - 41, журналістів - 2... Але цифри певною мірою умовні. Поки ми розмовляємо, можливо, когось вже повернули. Або сам з’явився. А рідні на радощах забули нам про це повідомити. Когось знайшли мертвим».

Він також розповів, що українських полонених обміняли на 199 бойовиків, узятих під варту. «Це підозрювані в тероризмі, диверсіях або такі, хто скоїли злочини, пов'язані з такого роду діяльністю. Запобіжний захід 15-ом змінено на домашній арешт», - повідомив Вовк.

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Щодо національної приналежності затриманих і арештованих бойовиків начальник ГСУ СБУ відзначив, що є громадяни України, Росії (із загальної кількості - 12 чоловік), інші національності (узбеки, татари, башкири).

«На жаль, відмовляються віддавати наших офіцерів, вважаючи, що ті найбільш досвідчені військовослужбовці, а отже, небезпечні під час бойових дій. Майже не видають нікого з «Правого сектору», з активістів Майдану. Лояльніші до тих, хто призваний в зону АТО з громадянки. Погрозять розправою, виб'ють обіцянку, що не воюватимуть, і відпускають чи обмінюють», - сказав Вовк.

Щодо формули обміну «Всіх - на всіх» він висловив думку, що це «єдино правильний, оптимальний варіант».