На Донбасі 25 полонених військових обміняли на 25 бойовиків

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "5 канал".

Згідно з повідомленням, звільнення відбулося поблизу Донецька на трасі між Ясинуватою та Авдіївкою.

Звільнені бійці - військові Нацгвардії, з однієї з частин у Херсонській області, вони були взяті в полон російськими десантниками під час боїв під Іловайськом і були в полоні майже 70 діб.

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Також повідомляється, що представники терористів наразі не погоджуються передавати українській стороні бійців добровольчих батальйонів та офіцерів.