Данилюк: спецслужби РФ ліквідували ще одного лідера угруповання Безлера

12:01, 19 листопада 2014
Політика
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У Горлівці спецслужби Росії ліквідували ще одного лідера угрупування Ігоря Безлера на прізвисько Біс.

REUTERS

Про це повідомив колишній радник міністра оборони Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі.

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"Спецслужби РФ продовжують чистити неугодних. Вчора в центрі Горлівки при виході з універсаму ліквідований ще один лідер угруповання Біса Якут", - написав він.

Олександр Данилюк підкреслив, що, за наявною інформацією, найближчим часом "аналогічні заходи росіяни проведуть з "козацькою вольницею" стахановського отамана Павла Дрьомова".

Post by Oleksandr Danylyuk.
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