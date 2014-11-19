Данилюк: спецслужби РФ ліквідували ще одного лідера угруповання Безлера

Про це повідомив колишній радник міністра оборони Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожПрес-секретар «Бєса» спростувала інформацію про його ліквідацію

"Спецслужби РФ продовжують чистити неугодних. Вчора в центрі Горлівки при виході з універсаму ліквідований ще один лідер угруповання Біса Якут", - написав він.

Олександр Данилюк підкреслив, що, за наявною інформацією, найближчим часом "аналогічні заходи росіяни проведуть з "козацькою вольницею" стахановського отамана Павла Дрьомова".