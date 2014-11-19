Перше засідання нової Ради відбудеться 27 листопада - Гройсман

12:53, 19 листопада 2014
Політика
0 0
оновлено

Керівник депутатської групи з підготовки першого засідання Верховної Ради України 8-о скликання Володимир Гройсман повідомив, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 27 листопада.

Гройсман назвав дату першого засідання нової Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час брифінгу.

“Ми сьогодні розглянули надзвичайно важливе питання і консолідовано ухвалили по ньому рішення... Перше засідання українського парламенту відбудеться 27 листопада”, - сказав Гройсман.

Він додав, що для цього необхідно здійснити підготовчу роботу, і сьогодні було визначено підгрупи, які опікуватимуться організаційними питаннями щодо підготовки засідання.

Читайте такожСклад тимчасової президії Ради пропонують обмежити 6 депутатамиГройсман також звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням організувати роботу таким чином, щоб 27 листопада можна було проводити засідання парламенту.

Крім того, він звернувся до обраних на останніх виборах депутатів з тим, щоб вони прискорили оформлення необхідних документів та подання їх до ЦВК.

Гройсман також повідомив, що наступне засідання підготовчої групи відбудеться завтра о 15.00.

Раніше спікер Ради сьомого скликання Олександр Турчинов прогнозував. що перше засідання нового парламенту відбудеться 2 грудня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter