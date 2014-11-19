Перше засідання нової Ради відбудеться 27 листопада - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час брифінгу.

“Ми сьогодні розглянули надзвичайно важливе питання і консолідовано ухвалили по ньому рішення... Перше засідання українського парламенту відбудеться 27 листопада”, - сказав Гройсман.

Він додав, що для цього необхідно здійснити підготовчу роботу, і сьогодні було визначено підгрупи, які опікуватимуться організаційними питаннями щодо підготовки засідання.

Читайте такожСклад тимчасової президії Ради пропонують обмежити 6 депутатамиГройсман також звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням організувати роботу таким чином, щоб 27 листопада можна було проводити засідання парламенту.

Крім того, він звернувся до обраних на останніх виборах депутатів з тим, щоб вони прискорили оформлення необхідних документів та подання їх до ЦВК.

Гройсман також повідомив, що наступне засідання підготовчої групи відбудеться завтра о 15.00.

Раніше спікер Ради сьомого скликання Олександр Турчинов прогнозував. що перше засідання нового парламенту відбудеться 2 грудня.