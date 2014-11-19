На Луганщині на фугасі підірвався "КАМАЗ", водій загинув

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

Під обстріл потрапили населені пункти Попасна, Щастя, Станиця Луганська, Кримське, Нижнє, Трьохізбенка (яку вчора обстріляли у тому числі з танків), Новотошковка і Тошковка", - йдеться в повідомленні.

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У Станично-Луганському районі поблизу с. Лобачево на фугасі підірвався "КАМАЗ", що належав одному з акціонерних товариств. 55-річний водій загинув.

"Ряд населених пунктів все ще залишаються без систем життєзабезпечення, - повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. - Серед них Трьохізбенка, Кряківка, Сокільники і Чорнухине. У Чорнухине вже виїхали ремонтні бригади, сподіваємося, до кінця дня електроенергію там відновлять. По Трьохзбенці, де з-за бойових дій перебиті мережі електро - і газопостачання, ми сподіваємося на представництво ОБСЄ, яке допоможе створити гуманітарний коридор для ремонтних бригад".