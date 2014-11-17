Москаль: Збитки від бойових дій у Луганській області на сьогодні становлять 553 млн. грн

Як повідомили в прес-службі обласної державної адміністрації, такі дані голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль озвучив сьогодні під час зустрічі з делегацією Світового банку і ООН.

Він зазначив, що йдеться про шкоду, завдану об'єктам комунальної власності, інфраструктури, майну громадян. Через триваючі обстріли розмір шкоди щодня збільшується.

Серед головних проблем, у вирішенні яких можуть допомогти міжнародні організації, Москаль назвав: забезпечення перенесених з Луганська медичних установ діагностичним та іншим устаткуванням, матеріальну допомогу людям, що втратили житло в результаті бойових дій.

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Кажучи про вимушених переселенців, голова ОДА зазначив, що головною проблемою є забезпечення цих людей роботою. В результаті військових дій у регіоні зупинилися всі великі підприємства, такі як сєверодонецький «Азот», лисичанский нафтопереробний завод «Ліник» та ін. Власники цих підприємств, щоб уникнути людських жертв і руйнувань цих промислових об'єктів, поки що не наважуються відновити їх роботу.

За словами Москаля, на сьогодні в Луганській області реєструвалося майже 30 тис. тимчасових переселенців із зони АТО, з них близько 7 тис. - у Сєверодонецьку. При цьому, за оцінками облдержадміністрації, реальна кількість тимчасових переселенців у Луганській області становить близько 200 тис.

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Керівник області підкреслив, що влада надає переселенцям комплексну допомогу з соціальної адаптації, працевлаштування, пошуку житла і психологічної реабілітації. Учасники зустрічі висловили сподівання на плідну співпрацю в організації міжнародної допомоги постраждалим районам Луганської області.