ОБСЄ хоче збільшити місію в Україні до півтисячі осіб вже до кінця року

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) очікується збільшення кількості спостерігачів до 500 осіб до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

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«Кількість спостерігачів зросте до 500 чоловік, практично подвоївши нашу місію, і це повинно статися в кінці цього року”, - сказав Боцюрків.

Разом з тим він нагадав, що відповідно до мандату місії спостерігачі будуть працювати в Україні до кінця березня 2015 року. На даний момент спостерігачі працюють в 10 містах України і половина з них зосереджена на сході України.