Коаліційна угода може бути готова на завтра - Розенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Розенко сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив, що наразі обговорюються пропозиції фахівців, а по тексту коаліційної угоди “знайшли, що деякі питання випали». Зокрема, зазначив він, у “соціальному розділі випав пункт про впровадження накопичувальної пенсійної системи”.

“Йде нормальний робочий процес. І я думаю, що сьогодні, завтра, максимум, вже буде остаточно це відомо”, - сказав Розенко і додав, що також є пропозиції щодо вдосконалення регламентних норм, а також постійно надходять інші пропозиції від експертів чи політичних партій.

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Таким чином, відзначив представник БПП, наразі відбувається технічна робота над проектом угоди і протиріч, чи внутрішніх дискусій немає.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо скасування недоторканності, Розенко зазначив, що наразі відбувалася робота над преамбулою, вона стилістично виписувалася. “Всі питання щодо скасування недоторканності депутатів, ставили обмеження певне скасування в тому числі, і обмеження недоторканності суддів, прокурорів тощо. Зараз виписали ці пункти. Вони частково будуть в преамбулі і частково, наприклад, по обмеженню певному недоторканності суддів будуть в частині судової реформи”, - відзначив він.