Порошенку під час візиту до Кишинева планують вручити найвищу державну нагороду

Про це йдеться у програмі візиту глави Польської держави, якою володіє УНІАН.

Ордени главам Польщі та України планується вручити після запланованої на 10.35 (місцевого часу) спільної прес-конференції за участі президента Молдови.

Читайте такожМолдова побудує газопровід з Румунії та СПГ-термінал, "втікаючи" від "Газпрому"

Порошенко і Коморовський в ході свого візиту планують також зустрітися із главами парламенту та уряду Молдови та взяти участь у переговорах у розширеному складі.