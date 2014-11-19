Порошенку під час візиту до Кишинева планують вручити найвищу державну нагороду

19:06, 19 листопада 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко завтра у Молдові разом з президентом Польщі Броніславом Коморовським отримають найвищі державні нагороди Молдови - "Орден республіки".

Петро Порошенко / УНІАН

Про це йдеться у програмі візиту глави Польської держави, якою володіє УНІАН.

Ордени главам Польщі та України планується вручити після запланованої на 10.35 (місцевого часу) спільної прес-конференції за участі президента Молдови.

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Порошенко і Коморовський в ході свого візиту планують також зустрітися із главами парламенту та уряду Молдови та взяти участь у переговорах у розширеному складі.

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