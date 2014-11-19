За тиждень понад півтисячі людей у камуфляжі перетнули українсько-російський кордон - ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ за тиждень (12-19 листопада) зафіксували перетин 518 людьми у військовій формі пунктів пропуску "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні.

Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому в середу, повідомляє LB.ua.

"Протягом звітного періоду місія спостерігала 518 чоловіків і жінок у військовому одязі, що перетинають кордон в обох напрямках. Ці люди перетинали кордон індивідуально або в групах", - йдеться у звіті.

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Спостерігачі ОБСЄ також помітили на кордоні кілька "казаків", які були ідентифіковані за їх традиційними хутряними шапками, а також "казачими" знаками відмінності. При цьому, як наголошується, ні в кого з них не було видно зброї.

Як і в попередні тижні, місія спостерігала поранених або хворих осіб, які перетинають державний кордон з України до РФ. При цьому середня кількість в'їздів і виїздів на кордоні зменшилася з 7 523 тис. до 6 тис. 874 в день для обох пунктів пропуску за звітний період.

За попередній тиждень (5-12 листопада) ОБСЄ зафіксувала перетин кордону 665 людьми у військовій формі.

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Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ з кінця липня працюють лише на двох російських пунктах пропуску - "Гуково" та "Донецьк". При цьому Росія блокує рішення ОБСЄ про контроль над всіма пунктами пропуску російсько-українського кордону.

Контроль ОБСЄ, на думку України, повинен бути встановлений в пунктах пропуску "Волошине", "Новошахтинськ", "Куйбишеве-Маринівка (укр.)", "Куйбишеве-Дякове (укр.)", "Матвєєв Курган", "Весело-Вознесенська", "Гуково-Червона Могила", "Донецьк-Краснодар (укр.)", "Донецьк-Північний " (укр.)" "Успенська", "Олексієво-Тузловка", "Нижній Швирев", "Елань", "Можаївка", "Тітовка", "Шіяни", "Авилово-Федорівка", "Шрамко"