Українського консула в Гамбурзі звинуватили в антисемітизмі, Клімкін пообіцяв розібратися

10:21, 14 травня 2018
Політика
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Неоднозначні закриті пости консула стали надбанням громадськості / Фото Василь Марущинець via Facebook

Журналіст Анатолій Шарій, який отримав притулок у Євросоюзі, опублікував скріншоти закритих постів у Facebook консула України в німецькому Гамбурзі Василя Марущинця. "Тільки для друзів", - зазначив Шарій.

У публікаціях від імені Марущинця 21 серпня 2015 року написано: "Смерть антифашистам", а 24 вересня 2013 року він опублікував посилання на матеріал із заголовком "Жиди оголосили війну Німеччині ще в березні 1934 року". В коментарях від імені Марущинця написано: "Бути фашистом - почесно".

Скріншот: Анатолій Шарій / YouTube

Сам дипломат поки не коментував публікацію скріншотів. Проте вони викликали такий резонанс, що про початок дисциплінарного провадження повідомив глава МЗС України.

Скріншот: Анатолій Шарій / YouTube

"Отримую повідомлення від своїх підписників за інформацією про нашого консула в Гамбурзі. Перевіряємо і незабаром повідомимо результат", - написав у Facebook Павло Клімкін.

"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося", - написав він пізніше в Twitter.

Скріншот: Анатолій Шарій / YouTube

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС заявило, що в Україні немає зростання проявів антисемітизму.

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Теги: #антисемітизм#дипломатія