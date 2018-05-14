Українського консула в Гамбурзі звинуватили в антисемітизмі, Клімкін пообіцяв розібратися

Шарій оприлюднив закриті записи дипломата Марущинця, у яких той стверджує, що "бути фашистом - почесно".

Журналіст Анатолій Шарій, який отримав притулок у Євросоюзі, опублікував скріншоти закритих постів у Facebook консула України в німецькому Гамбурзі Василя Марущинця. "Тільки для друзів", - зазначив Шарій.

У публікаціях від імені Марущинця 21 серпня 2015 року написано: "Смерть антифашистам", а 24 вересня 2013 року він опублікував посилання на матеріал із заголовком "Жиди оголосили війну Німеччині ще в березні 1934 року". В коментарях від імені Марущинця написано: "Бути фашистом - почесно".

Сам дипломат поки не коментував публікацію скріншотів. Проте вони викликали такий резонанс, що про початок дисциплінарного провадження повідомив глава МЗС України.

"Отримую повідомлення від своїх підписників за інформацією про нашого консула в Гамбурзі. Перевіряємо і незабаром повідомимо результат", - написав у Facebook Павло Клімкін.

"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося", - написав він пізніше в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС заявило, що в Україні немає зростання проявів антисемітизму.