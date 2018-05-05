МЗС: в Україні немає зростання проявів антисемітизму

Своєю чергою президент Петро Порошенко заявив, що засуджує прояви антисемітизму, які мали місце на акціях у Львові та Одесі.

Міністерство закордонних справ України відкидає будь-які інсинуації та звинувачення у зростанні проявів антисемітизму на території держави.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

«Україна послідовно засуджує будь-які прояви нетерпимості чи публічні антисемітські заклики, а правоохоронні органи розслідують та притягають до відповідальності кожного винного у таких правопорушеннях», — наголошують у міністерстві.

У заяві зазначають, що «подібні ганебні провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який намагається розхитати політичну ситуацію та вкотре кинути на Україну тінь антисемітизму».

«За даними моніторингової групи прав національних меншин неурядової організації Конгрес національних громад України, протягом 2017 року в Україні не було зафіксовано жодного випадку насильства на ґрунті антисемітизму, а за результатами опитування PEW Research Center рівень антисемітизму в Україні є найнижчим у Центрально-Східній Європі», — повідомили в МЗС.

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Своєю чергою президент Петро Порошенко заявив, що засуджує прояви антисемітизму, які мали місце на акціях у Львові та Одесі.

Раніше Посольство США в Україні висловило розчарування проявами антисемітизму в Одесі та Львові.

Нагадаємо, що увечері 2 травня в Одесі на «Марші українського порядку», організованого націоналістичними рухами, глава місцевого «Правого сектору» Тетяна Сойкіна закликала, аби місто «належало українцям, а не жидам».

Поліція Одеси порушила справу через публічні антисемітські заклики, які мали місце на «Марші українського порядку» 2 травня.

Раніше американські конгресмени Ро Ханна та Девід Цецелін зібрали 57 підписів під зверненням до Державного департаменту США щодо дипломатичного тиску на Польщу та Україну через прояви антисемітизму та політику прославлення нацистських колаборантів і заперечення Голокосту.

У МВС України відкинули звинувачення конгресменів, заявивши, що вважають неприпустимим, щоб у сучасній Україні будь-кого з українських або іноземних громадян дискримінували, залякували або переслідували через належність до іншого віросповідання, нації або культури.