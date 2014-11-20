За добу бойовики обстріляли українських військових більше 60 разів - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Найскладніша ситуація на Луганщині. Там бандити обстрілювали наші підрозділи поблизу ТЕС Щастя, у населених пунктах Станично-Луганське, Трехізбенка, Кримське, Вільхове. Лунали вибухи від артилерійських та мінометних снарядів поблизу Красногоровки, Миколаївки, Песок, Авдіївки, артилерією обстріляно Донецький аеропорт», - повідомляють у прес-центрі.

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Також напружена ситуація зараз на блокпостах, опорних та спостережних пунктах поблизу Чернухіно, Вуглегірськ, Попасна та Нікішино. Там бойовики неодноразово відкривали вогонь по підрозділам сил АТО.

У прес-центрі також повідомляють, що українські військові знищили ряд вогневих точок бойовиків. «З метою знищення вогневих точок бойовиків сили АТО виконали 47 вогневих задач», - повідомляють у прес-центрі.