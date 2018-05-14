Одеський губернатор має намір реформувати медицину за американською моделлю

Губернатор має намір впровадити цю модель у всі центральні районні лікарні регіону, базуючись на досвіді Окнянского відділення.

Максим Степанов: В Одеській області планують перейти на нову модель надання невідкладної допомоги

В Одеській ОДА прозвітували про успіхи пілотного проекту з реформування екстреної медичної допомоги, який був реалізований в Окнянській ЦРЛ. Модель планують взяти за зразок та розширити на всі центральні районні лікарні області, пише Обозреватель.

В Одеській області мають намір реформувати екстрену медичну допомогу за моделлю, яка функціонує в США і Канаді. Відпрацьована в Окнянському районі схема лягла в основу пілотного проекту Степанова, який вже було направлено в Кабмін. Степанов планує відкрити у всіх ЦРЛ сучасні відділення невідкладної медичної допомоги. Така модель вже функціонує в Окнянській ЦРЛ - послугами т.зв. «emergency department» скористалися вже понад 800 осіб. Вони пройшли обстеження і лікування на місці, що позбавило пацієнтів необхідності їхати в інші райони або за сотні кілометрів до Одеси. Посприяло успішності проекту івпровадження телемедицини. Тепер місцеві лікарі за допомогою відеозв'язку та обміну результатами аналізів пацієнта можуть отримати консультацію кращих фахівців зобласного центру. З кінця грудня лікарі провели близько 150 таких відеоконферецій.

«На жаль, в Україні немає єдиної системи швидкої допомоги на догоспітальному етапі. Одиниці лікарень можуть надавати якісне лікування 24/7. Вважаю, що ми зобов'язані створити умови для отримання швидкої і якісної допомоги, незалежно від місця проживання. Розвиток екстреної медичної допомоги в Україні - це питання національної безпеки», - зазначив Степанов.

Випробувану в Окнах модель планують реалізувати в інших районах області, а також об'єднати в єдину систему екстрену медичну допомогу і ранній госпітальний рівень - відділення невідкладної допомоги в ЦРЛ.

На фінансування проекту будуть спрямовані як кошти місцевих бюджетів, так і державного. Також обговорюються програми підготовки парамедиків і розвиток необхідної інфраструктури.