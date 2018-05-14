Дочки Порошенка випустилися з престижного коледжу у Великобританії (фото)

В школі, що забезпечує повний пансіон, навчання коштує близько 1 млн 300 тисяч гривень на рік.

Євгенія та Олександра Порошенко - 18-річні доньки президента України Петра Порошенка - закінчили навчання в британському коледжі Concord. Незважаючи на те, що в британському коледжі "Конкорд" (Concord College) останній екзамен 30 червня, випускний тут вже відгуляли.

Про це пише "Страна.юа".

Традиційно тут, у коледжі, проходить Photo Day – заключна фотосесія для всіх учнів, а 12 травня вже відбувся випускний бал. Фотографували студентів коледжу "Конкорд", де навчаються діти з різних країн, на задньому дворі навчального закладу і неподалік від старовинного замку XIII століття – Актон-Барнелл (Acton Burnell).

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Доньки-двійнята президента вчилися одразу у двох країнах. Олександра та Євгенія були ученицями столичного Кловського ліцею іноземних мов №77. Також вони є студентками коледжу "Конкорд" (Concord College) Великобританії.

Відправити сестер за кордон нібито порадив старший син президента – Олексій Порошенко. Нинішній народний депутат закінчив Лондонську економічну школу і повернувся у Вінницю реалізувати свої знання. Саме він та рекомендував батькам, щоб сестри так само, як і він, паралельно з українською освітою вчилися в міжнародній школі.

Вручення дипломів та вечірка проходили в прикрашеному залі. Випускники традиційно у вечірніх сукнях і костюмах. Євгенія, одна з дочок-двійнят Порошенко, на випускному вечорі продемонструвала прекрасну фігуру і одягла стрічку "Випускник".

За інформацією "Страни", дочки президента будуть вступати в один з університетів Великобританії. Це і не дивно, адже на даний момент Concord College займає почесне четверте місце за рівнем академічної підготовки серед учнів шкіл цієї країни. Випускники вступають в Оксфорд і Кембридж, LSE і Imperial College, Університет Лондона і багато інші вищі навчальні заклади по всій Європі.

В школі, що забезпечує повний пансіон, навчання коштує близько 1 млн 300 тис. грн на рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше син Порошенка розповів про свої скромні доходи в 2017 році.