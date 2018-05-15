Торт із написом "Mein Kampf": Єльченко закликав не судити про Україну по консулу-антисеміту

Представник України в ООН показав фото, на якому відсторонений із консульства у Гамбурзі Марущинець тримає святковий торт із написом "Mein Kampf".

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко прокоментував скандал із відстороненим консулом України у Гамбурзі Василем Марущинцем. Дипломат опинився у центрі скандалу після публікації його закритих антисемітських постів.

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"Знав його як справжнього мерзотника. Не судіть Україну по таким, як він", - написав Єльченко у Twitter, репостнувши допис іншого користувача із фото, на якому Марущинець позує із тортом із написом "60 Mein Kampf".

"Дивує інше: він невідомо як потрапив в МЗС, кваліфікація-нуль; ще в 2004 році мав бути звільнений, не пройшовши атестацію, але заховався за Майдан; невже ж протягом майже 14 років ніхто цього не помітив та ще й відправили до Гамбургу?", - написав Єльченко в іншому дописі.

Як повідомляв УНІАН, Марущинця відсторонили з посади консула України у Гамбурзі і можуть відкликати через інформацію про антисемітизм.