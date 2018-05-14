Консула України у Гамбурзі відсторонили і можуть відкликати через інформацію про антисемітизм (відео)

Міністерство закордонних справ розглядає питання про відкликання консула у Гамбурзі Василя Марущинця.

Консула України в Гамбурзі Василя Марущинця відсторонили на час дисциплінарного провадження у зв’язку з інформацією про його антисемітські висловлювання.

Про це повідомила УНІАН речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

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"Вчора було розпочато дорученням міністра закордонних справ України Павла Клімкіна дисциплінарне провадження по відношенню до консула в Гамбурзі у зв'язку з нібито антисемітськими висловлюваннями. Проводиться зараз дисциплінарне провадження", – сказала вона.

За словами Беци, консул на цей період відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків.

"І не виключається його відкликання з Гамбурга до України найближчим часом", – сказала Беца.

"МЗС завжди засуджувало будь-які прояви антисемітизму, дискримінації, всі форми ксенофобії і ніколи не допускало цього явища серед своїх співробітників... Ми ретельно розберемося і зробимо висновки на майбутнє", – наголосила Беца.