РНБО назвала обстріл місії ОБСЄ провокацією бойовиків для дискредитації сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Що стосується обстрілу машин ОБСЄ в районі Мар’їнки, то, за його словами, бойовики наносять на свою техніку маркування сил АТО для здійснення провокацій.

«Це позначення, яке було зазначене у звіті ОБСЄ – це застаріле позначення українських військ. Зараз воно оновлено, тому ця машина жодним чином не може належати українським військам, хоча вона і знаходилась на території, яка контролюється українськими військами. Це є звичайна провокація, про які ми вже попереджали неодноразово», - наголосив він.

Також Лисенко зазначив, що «відповідно до розпоряджень командування АТО, рух українських військових відбувається тільки у колонах із не менш ніж двох автомобілів. У звіті представників місії відзначено, що обстріл вівся з одного автомобіля».

Крім того, речник висловив жаль, що про цей інцидент не було оперативно поінформовано українських військових і вони не змогли відразу відреагувати на провокацію бойовиків.

«Ми дізналися про неї зі звіту. Якщо б ці відомості одразу були надані українській стороні, було б вжито вичерпних заходів для затримання зловмисників», - підкреслив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, в місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявили про обстріл їхнього конвою біля Мар'їнки Донецької області, яку контролюють сили АТО.

«Неподалік від Мар'їнки, приблизно за 80 метрів попереду конвою, з’явилася вантажівка, що перевозила велику зелену дерев’яну коробку у супроводі двох військовослужбовців в шоломах. Місія ОБСЄ побачила розпізнавальні знаки з двох білих вертикальних ліній на капоті машини і на пасажирських дверях. Один із солдатів встав і вистрілив двічі в бік конвою ОБСЄ. Кулі пройшли в двох метрах від другого автомобіля ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.