Снайпер-"кіборг": після появи нових гвинтівок сепаратисти вже не ходять, а бігають

Зброю військові охрестили "Олею" і "Вікусею", повідомляє волонтер, координатор руху "Повернися живим" Віталій Дейнега.

"До появи дівчаток (гвинтівки - ред.) сепари ходили без касок і броні, спокійно тягали туди-сюди якісь ящики і речі на безпечній для СВД дистанції. Був випадок, коли наш снайпер намагався дістати сепаратиста з СВД. Після першого пострілу той повільно відійшов вліво, після другого вправо, а після третього показав «фак» і пішов", - переказує Дейнега історію одного з операторів нових гвинтівок.

Читайте такожПрограма лендлізу для України перебуває на розгляді в Конгресі США"В день приїзду «Вікусі» в термінал «ополчени» витягли гранатомет і не поспішаючи почали цілитися в бік наших позицій. Не поспішаючи виставляли, прицілювали і тут... Не вийшло у них загалом. Гранатомет залишився стояти без діла і операторів ... Тепер вони вже не ходять, а тільки бігають і дуже швидко. Добігають не завжди...", - цитує Дейнега снайпера.

За словами волонтера, оптичні приціли на цих гвинтівках дозволяють вести прицільний вогонь тільки вдень, тому він почав кампанію зі збору коштів на приціл ARMASIGHT Zeus 640 3-24x75 (30Hz), що працює і вночі.

"На даний момент на «Вікусі» і «Олі» стоять висококласні оптичні приціли, але працювати можна тільки вдень. Тут я не відкриваю жодних військових таємниць - сепари це зрозуміли вже давно, і я пропоную їх трохи здивувати найближчим часом", - написав він.