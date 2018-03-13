Сенцов «готовий написати» прохання про помилування – адвокат

Такий крок необхідний для того, щоб взяти участь в обміні полоненими.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов «готовий написати» прохання про помилування, якщо стоятиме питання про його обмін.

Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, повідомляє "Радіо Свобода".

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«А іншого варіанту і не буде, швидше за все. Всі політв’язні, в тому числі Савченко (Надія Савченко – ред.), проходили через цю процедуру. Тут ти або пишеш і їдеш, або сидиш далі. Олег готовий написати», – сказав адвокат, відповідаючи на питання про те, чи готовий Сенцов просити про помилування.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова разом з Олександром Кольченко затримали російські спецслужби в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.