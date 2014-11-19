Ситуація на дебальцевському напрямку напружена, армія знищує вогневі точки бойовиків

Артилерія сил АТО знищує вогневі точки бойовиків, які обстрілюють населені пункти біля Дебальцевого та Чорнухиного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Залишається напруженою ситуація на дебальцевському напрямку. Тут бойовики обстріляли з реактивних установок «Град» позиції сил АТО поблизу н.п. Нікішине, Рідкодуб, Донецький, Новотошківське», - зазначив він.

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«З мінометів терористи обстріляли опорні пункти біля м.Дебальцеве та смт Чорнухине. Наші артилеристи завдають ударів у відповідь, знищуючи вогневі точки терористів», - наголосив Лисенко.

За його словами, ситуація на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою.

«Водночас загострюються конфлікти між різними терористичними угрупованнями у районах, підконтрольних бойовикам», - зазначив він.

«Минулої доби найбільш активні обстріли позицій АТО зафіксовано на донецькому та дебальцевському напрямах, а також біля Бахмутівської траси», - наголосив Лисенко.