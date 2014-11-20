Генсек НАТО: Наступного року Латвія відіграватиме важливу роль у безпеці регіону

Про це за підсумками зустрічі з президентом Латвії Андрісом Берзиньшем заявив журналістам генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, який перебуває з візитом в цій балтійській країні, повідомляє ТАСС.

”Латвія є важливим союзником НАТО, і альянс високо оцінює вклад республіки в колективну безпеку НАТО, в тому числі створення в Ризі центру НАТО з питань стратегічної комунікації та участь країни в міжнародній місії в Афганістані”, - сказав генсек НАТО.

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”Дії Росії, яка порушує повітряний і морський простір альянсу, ризиковані й неприпустимі, тому НАТО захищатиме своїх союзників від будь-яких загроз. Це наш головний обов`язок і відповідальність - захищати кожного свого союзника. Це також включено в п`ятий параграф договору альянсу”, - зазначив він .

Крім того, за його словами, робота над планом швидкого реагування, який був прийнятий на саміті НАТО в Уельсі, вже розпочата, і в недалекому майбутньому його можна буде побачити в дії.