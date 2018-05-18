Американське видання відповіло Росії після заклику журналіста підірвати Кримський міст

У виданні наголосили, що Росія контролює Кримський міст за допомогою сили.

Американське видання Washington Examiner відповіло на звинувачення росіян щодо заклику журналіста Тома Рогана підірвати Кримський міст.

У тексті "Наша відповідь на погрози Росії проти наших журналістів" йдеться, що Роган не закликав до тероризму і заявляв про необхідність уникнути жертв.

Читайте такожАвтор статті про підрив Кримського мосту поспілкувався з Клімкіним

"Автор зазвичай не виступає за знищення мостів, але більшість мостів не побудовані як частина незаконного збройного вторгнення в іншу, суверенну країну. Крим за правом український. Росія контролює його незаконно за допомогою сили, і цей міст є спробою зміцнити цей контроль", - йдеться у тексті.

"Роган дав країні пораду про те, як захистити себе. Це справедлива й адекватна пропозиція", - додали у виданні.

15 травня видання The Washington Examiner опублікувало статтю Тома Рогана із закликами підірвати Кримський міст. Роган, зокрема, написав, що «Україна тепер повинна знищити елементи мосту», і що у неї є засоби для завдання авіаударів».

Після цього у Посольстві РФ в США попередили Рогана про кримінальну відповідальність за пропозицію підірвати міст в окупований Крим. У диппредставництві заявили, що чекають від The Washington Examiner пояснень, наскільки цей матеріал відображає його редакційну політику.