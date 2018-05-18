У Москві влаштували мітинг на підтримку заарештованого голови "РІА Новини Україна" - прийшли головні пропагандисти Кремля

Дмитро Кисельов і Маргарита Симоньян прийшли з плакатами із фотографією Вишинського і написами «ЦеЕвропа» і «Truth not treason».

Біля посольства України в Москві вдень 18 травня влаштували акцію на підтримку арештованого головного редактора "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського.

Про це пише Meduza.

На неї прийшли і головні пропагандисти Кремля - керівники агентства «Росія сьогодні» (туди входить РІА Новости) Дмитро Кисельов і Маргарита Симоньян. У них в руках були плакати з фотографією Вишинського і написами «ЦеЕвропа» і «Truth not treason» («Правда, а не зрада»).

Скільки людей прийшло на акцію, поки не повідомляється. На трансляції видно принаймні десятки учасників.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РИА «Новости Украина» в Києві. Було затримано директора РИА «Новости Украина» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За возвращение Крыма». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський зі ще кількома журналістами розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський продукував матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. евро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

17 травня, Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці. Йому пред'явлено звинувачення у державній зраді.