Климпуш-Цинцадзе: українські популісти ставлять євроінтеграцію під загрозу

"Напередодні виборів в Україні зараз максимально активізувалися популістичні сили", - нарікає віце-прем'єр з питань євроінтеграції.

Віце-прем'єр міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що в Україні популістичні сили приносять євроінтеграцію в жертву заради своїх вигод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це урядовець сказала на презентації інформаційної кампанії "Євроінтеграція: сила можливостей", а також на презентації нового євроінтеграційного веб-порталу.

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"Напередодні виборів в Україні зараз максимально активізувалися популістичні сили, і навіть ті, хто приходив до парламенту VIII скликання на євроінтеграційних гаслах, дуже часто починають маніпулювати і приносити євроінтеграцію в жертву тактичним перемогам у політичній боротьбі. І як на мене, ті голоси тих безвідповідальних політиків часто пересікаються, часто зливаються також з кремлівської пропагандою", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Очевидно, було б нечесно не сказати і про те, що десь держава недопрацьовує, і що ми, можливо, недостатньо працюємо над тим, щоби пояснити переваги європейської інтеграції для кожного громадянина",- додала вона.

При цьому віце-прем'єр заявила, що уряд поставив мету пояснити українцям переваги євроінтеграції.

Також вона наголосила, що за результатами різних досліджень переважна більшість українських громадян підтримують поступ до євроінтеграції. Проте водночас, за її даними, 77% українців не мають достатньої інформації про те, що відбувається у взаємодії України з ЄС і які реалізуються в Україні європейські програми.

Віце-прем'єр вважає, що така ситуація склалася з кількох причин.

"Напевно перше - це втрата довіри суспільства до державних інституцій. А ця довіра вибудовується довготривало, ця довіра вибудовується і за рахунок фінансових ресурсів, і за допомогою кадрових ресурсів, які ми, до речі, зараз намагаємося відбудувати в нашій країні через реформу державної служби", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"По-друге, будь-яка реформа – це часто болючі зміни, і вигоди стають зрозумілими не відразу. Вигоди стають зрозумілими через рік, два, три, і це теж очевидно не сприяє тому, щоби зміни легко переносилися", - сказала урядовець.

"По-третє, нам, на жаль, не вдається все відразу так ефективно, як би нам того хотілося, реалізовувати і втілювати в життя", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє про зацікавленість ряду осіб перед виборчим періодом в Україні в 2019 році посилити дезінформаційну кампанію проти діяльності ЄС в Україні.