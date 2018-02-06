Україна не зможе повернутися до автократії, це неможливо – посол ЄС

Дипломат зазначив, що Україна суттєво змінилася за останні 4 роки.

Голова представництва ЄС в Україні Х‘юг Мінгареллі висловив переконання у тому, що Україна не повернеться до авторитарного політичного режиму.

Читайте такожУкраїна посіла 83 місце у рейтингу демократій країн світуЯк повідомляє «Європейської правда», відповідну заяву дипломат зробив на неформальній "вечірці єврооптимістів".

"Я вірю у вашу країну. І це не тому що я наївний чи я не розумію вашої країни, як дехто вважає", - зазначив Мінгареллі.

"Я вірю в Україну через те, що ви маєте дуже яскраве громадянське суспільство. З таким суспільством ви не зможете повернутися до автократії. Це просто неможливо", - пояснив посол.

Дипломат зазначив, що Україна суттєво змінилася за останні 4 роки. На його думку, українське суспільство часом недооцінює ці зміни.

Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі також заявив, що Україна повинна створити Антикорупційний суд до президентських виборів.