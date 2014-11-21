В Україні сподіваються отримати рішення про скасування віз з ЄС до літа 2015 року

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак під час офіційної зустрічі з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Эдгарсом Рінкевичсом у Ризі сьогодні, 21 листопада, у першу річницю Революції гідності в Україні, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Безвізовий режим - це те, чим ЄС може винагородити українських громадян за їхню відданість спільним європейським цінностям. Свобода пересування - це одна із цих цінностей. Я переконаний, що до того часу будуть остаточно виконані всі пункти другої фази лібералізації, і візи будуть скасовані», - сказав член українського уряду.

«Україна розраховує на активну підтримку з боку Латвії під час її головування в Раді ЄС у першій половині 2015 року», - додав міністр.

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Семерак поінформував латвійську сторону про те, що Україна продовжує активну роботу з виконання критеріїв другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.

Міністр подякував Латвії за підтримку, зокрема, за лікування та реабілітацію українців, які постраждали під час воєнних дій, і за гуманітарну допомогу.

Крім того, сторони домовилися, що Латвія буде надавати Україні допомогу у проведенні реформ. «Хочемо максимально використати історичний досвід Латвії на шляху наближення до стандартів ЄС», - зазначив Семерак.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль 19 вересня висловила припущення, що Україна може отримати безвізовий режим із ЄС на саміті «Східного партнерства» в Ризі у травні 2015 року. За її словами, на 1 січня 2015 року запланований запуск процедури видачі біометричних закордонних паспортів.

5 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про виділення 150 млн грн на придбання понад 600 терміналів для видачі біометричних паспортів.

"Це означає, що фактично у кожному районі ми поставимо відповідний термінал, і до кінця січня система повинна запрацювати", - сказав він.

У вересні ц. р. Європейський Союз підтвердив готовність ввести безвізовий режим поїздок громадян України після виконання вимог Плану дій щодо лібералізації візового режиму.