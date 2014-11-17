Кабмін виділив 150 млн грн на закупівлю терміналів видачі біометричних паспортів

Про це повідомляється в постанові уряду, опублікованый в газеті «Урядовий кур'єр». Згідно з повідомленням, на виділені кошти міграційна служба також повинна буде створити інфраструктуру єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, у тому числі організувати захищені канали зв'язку з територіальними підрозділами служби, де будуть встановлені термінали.

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У постанові також зазначається, що Міністерство фінансів буде здійснювати зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що Кабмін має намір виділити 150 млн грн на придбання понад 600 терміналів для видачі біометричних паспортів. За його словами, система видачі біометричних паспортів має запрацювати до кінця січня 2015 року.