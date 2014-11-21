Байден дав зрозуміти, що Україна отримає фінансову допомогу тільки у разі проведення реформ

Віце-президент США Джозеф Байден запевняє, що за умови запровадження необхідних реформ Україна матиме можливість отримувати фінансову підтримку від міжнародної спільноти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Віце-президент США розповів, що під час перебування в Україні він активно обговорив економічний стан та економічні потреби України з представниками влади. За його словами, президент Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк багато працювали над тим, щоб створити програму реформ з Міжнародним валютним фондом для отримання фінансової допомоги. Байден запевнив, що особисто зустрічався з представниками МВФ з питань, які стосувались України.

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“Я вас повинен запевнити: якщо Україна буде рухатися курсом проведення реформ, то міжнародні партнери будуть допомагати, починаючи зі Сполучених Штатів”, - сказав Байден.

Разом з тим він зазначив, що його країна тісно співпрацює з міжнародними інституціями для того, щоб Україна була забезпечена необхідною підтримкою та фінансовими ресурсами.

“Ми також шукаємо можливості, щоб покращити діловий клімат, підвищити рівень торгівлі, а також можливості залучення нових інвестицій. Але все це буде залежати від того, чи будуть запроваджені розпочаті реформи”, - наголосив Байден.