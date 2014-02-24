США готові забезпечувати фінансову підтримку Україні - Білий дім

21:28, 24 лютого 2014
Політика
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США готові брати участь у фінансовій підтримці України і вітатимуть виділення допомоги Міжнародним валютним фондом, заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні. 

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«США готові забезпечувати фінансову підтримку України, вітатимуть допомогу МВФ, можливе виділення коштів на охорону здоров'я та освіту», - сказав Карні, передають РИА «Новости».

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