США готові забезпечувати фінансову підтримку Україні - Білий дім
21:28, 24 лютого 2014Політика
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США готові брати участь у фінансовій підтримці України і вітатимуть виділення допомоги Міжнародним валютним фондом, заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні.
США готові забезпечувати фінансову підтримку Україні - Білий дім
«США готові забезпечувати фінансову підтримку України, вітатимуть допомогу МВФ, можливе виділення коштів на охорону здоров'я та освіту», - сказав Карні, передають РИА «Новости».
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