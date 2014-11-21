США: Шанси України на вступ до НАТО залежать від її народу
21:16, 21 листопада 2014Політика
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США, як і раніше, виходять з того, що шанси Києва на вступ до НАТО залежать від народу України. Цю позицію повторив у п'ятницю офіційний представник держдепартаменту Джефф Ратко.
REUTERS
"Наш підхід незмінним і полягає в тому, що двері НАТО залишаються відкритими. Кожна країна може подавати запит", - сказав Ратко. За його словами, "українці мають право приймати рішення з приводу того, яку політику вони хочуть проводити".
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В досягнутому В п'ятницю оголошення про створення коаліції більшості у Верховній раді йдеться про намір України взяти курс на приєднання до НАТО, повідомляє ТАСС.
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