Глава фракції «Опоблоку» в Одеській облраді поділився словами Геббельса про «маніяків-бандерівців»

Депутат перепостив цитату з Facebook-спільноти, що має очевидну антиукраїнську спрямованість.

Голова фракції "Опозиційного блоку" в Одеській обласній раді Вадим Шкаровський розмістив на своїй сторінці в Facebook цитату про жорстоких «бандерівців», що нібито належить головному пропагандистові нацистської Німеччини Паулю Йозефу Геббельсу.

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Згідно з наведеною депутатом цитатою, Геббельс нібито називає українських націоналістів «божевільними маніяками», але визнає, що вони потрібні Третьому Рейху для того, щоб «знищувати непокірних слов'ян».

Слід зазначити, що депутат перепостив цитату зі спільноти «Мировые события. Мировая История», яке має очевидну антиукраїнську і антизахідну спрямованість.

Чи дійсно дана цитата належить Геббельсу – невідомо.

Як повідомляв УНІАН, депутат Львівської міської ради від «ВО «Свобода» Мар'яна Батюк вранці 20 квітня привітала з днем народження Адольфа Гітлера.

«Великий чоловік, як не крути ...», - написала Мар'яна Батюк і привела дві цитати основоположника нацизму Адольфа Гітлера з його книги «Моя боротьба». Приблизно через годину після публікації депутат видалила своє повідомлення, відзначає видання.