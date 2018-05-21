Глава фракції «Опоблоку» в Одеській облраді поділився словами Геббельса про «маніяків-бандерівців»

17:13, 21 травня 2018
Політика
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Депутат Одеської облради Вадим Шкаровський поділився у Facebook спадщиною Геббельса / Facebook - Вадим Шкаровский

Голова фракції "Опозиційного блоку" в Одеській обласній раді Вадим Шкаровський розмістив на своїй сторінці в Facebook цитату про жорстоких «бандерівців», що нібито належить головному пропагандистові нацистської Німеччини Паулю Йозефу Геббельсу.

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Згідно з наведеною депутатом цитатою, Геббельс нібито називає українських націоналістів «божевільними маніяками», але визнає, що вони потрібні Третьому Рейху для того, щоб «знищувати непокірних слов'ян».

Facebook - Вадим Шкаровський
 

Слід зазначити, що депутат перепостив цитату зі спільноти «Мировые события. Мировая История», яке має очевидну антиукраїнську і антизахідну спрямованість.

Чи дійсно дана цитата належить Геббельсу – невідомо.

Як повідомляв УНІАН, депутат Львівської міської ради від «ВО «Свобода» Мар'яна Батюк вранці 20 квітня привітала з днем народження Адольфа Гітлера.

«Великий чоловік, як не крути ...», - написала Мар'яна Батюк і привела дві цитати основоположника нацизму Адольфа Гітлера з його книги «Моя боротьба». Приблизно через годину після публікації депутат видалила своє повідомлення, відзначає видання.

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Теги: #депутат#Геббельс#Одесса