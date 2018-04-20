Депутатка Львівської міськради привітала з днем народження Гітлера

11:17, 20 квітня 2018
Політика
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"Zaxid.net"

Пост депутат опублікувала на своїй сторінці в Facebook, пише "Zaxid.net".

«Великий чоловік, як не крути ...», - написала Мар'яна Батюк і привела дві цитати основоположника нацизму Адольфа Гітлера з його книги «Моя боротьба». Приблизно через годину після публікації депутат видалила своє повідомлення, відзначає видання.

Зазначимо, що диктатор, лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер народився 20 квітня.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Опозиційного блоку" Євген Балицький заявив, що Україна "перебуває в окупації".

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Теги: #Львів#Гітлер