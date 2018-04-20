Депутатка Львівської міськради привітала з днем народження Гітлера

«Великий чоловік, як не крути ...», - написала депутат міськради Мар'яна Батюк в Facebook.

Депутат Львівської міської ради від «ВО «Свобода» Мар'яна Батюк вранці 20 квітня привітала з днем народження Адольфа Гітлера.

Пост депутат опублікувала на своїй сторінці в Facebook, пише "Zaxid.net".

«Великий чоловік, як не крути ...», - написала Мар'яна Батюк і привела дві цитати основоположника нацизму Адольфа Гітлера з його книги «Моя боротьба». Приблизно через годину після публікації депутат видалила своє повідомлення, відзначає видання.

Зазначимо, що диктатор, лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер народився 20 квітня.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Опозиційного блоку" Євген Балицький заявив, що Україна "перебуває в окупації".