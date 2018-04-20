Депутатка Львівської міськради привітала з днем народження Гітлера
11:17, 20 квітня 2018Політика
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«Великий чоловік, як не крути ...», - написала депутат міськради Мар'яна Батюк в Facebook.
Через годину депутат видалила свій пост / "Zaxid.net"
Депутат Львівської міської ради від «ВО «Свобода» Мар'яна Батюк вранці 20 квітня привітала з днем народження Адольфа Гітлера.
Пост депутат опублікувала на своїй сторінці в Facebook, пише "Zaxid.net".
«Великий чоловік, як не крути ...», - написала Мар'яна Батюк і привела дві цитати основоположника нацизму Адольфа Гітлера з його книги «Моя боротьба». Приблизно через годину після публікації депутат видалила своє повідомлення, відзначає видання.
Зазначимо, що диктатор, лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер народився 20 квітня.
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