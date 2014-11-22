СБУ затримала ватажка диверсантів ДНР на прізвисько "Кіт"
За словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, «унікальністю цієї надскладної бойової операції було те, що «Кіт» був «накритий» на території ворога»
Контррозвідкою СБУ у взаємодії із Головним управлінням розвідки Міноборони України проведено бойову операцію із затримання ватажка диверсійно-розвідувальної групи терористичного угруповання ДНР «русичі» громадянина України 1977 р.н. на прізвисько «Кіт».
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, «унікальністю цієї надскладної бойової операції було те, що «Кота» було «накрито» на території ворога». «Наші контррозвідники його «висмикнули» з населеного пункту, підконтрольного ДНР. Після знешкодження «тамбовських вовків» і «кота» полювання на таких і схожих звірів буде продовжено...», - підкреслив Лубківський.
У затриманого, окрім зброї, було вилучено топографічні карти з нанесеним позначками про розташуванням українських блокпостів, а також засоби зв’язку - рації, мобільні термінали, сім-карти, ноутбук тощо.
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«Таким чином було обезголовлено відому нам велику групу з близько двадцяти (20) бойовиків, яка координується ФСБ РФ і до складу якої входять переважно громадянами РФ, що пройшли вишкіл у спецтаборах», - говориться в повідомленні. Також наголошується, що таким чином «зірвано плани групи щодо здійснення диверсії проти українських військовослужбовців. Так, за завданням ФСБ-шника з позивним «Саша», бойовики готували диверсійно-терористичні акти у Авдіївці Донецької області – зокрема сьогодні там мала бути замінована одна з автодоріг і здійснено напад на український блокпост».
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