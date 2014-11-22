СБУ затримала ватажка диверсантів ДНР на прізвисько "Кіт"

Контррозвідкою СБУ у взаємодії із Головним управлінням розвідки Міноборони України проведено бойову операцію із затримання ватажка диверсійно-розвідувальної групи терористичного угруповання ДНР «русичі» громадянина України 1977 р.н. на прізвисько «Кіт».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, «унікальністю цієї надскладної бойової операції було те, що «Кота» було «накрито» на території ворога». «Наші контррозвідники його «висмикнули» з населеного пункту, підконтрольного ДНР. Після знешкодження «тамбовських вовків» і «кота» полювання на таких і схожих звірів буде продовжено...», - підкреслив Лубківський.

У затриманого, окрім зброї, було вилучено топографічні карти з нанесеним позначками про розташуванням українських блокпостів, а також засоби зв’язку - рації, мобільні термінали, сім-карти, ноутбук тощо.

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«Таким чином було обезголовлено відому нам велику групу з близько двадцяти (20) бойовиків, яка координується ФСБ РФ і до складу якої входять переважно громадянами РФ, що пройшли вишкіл у спецтаборах», - говориться в повідомленні. Також наголошується, що таким чином «зірвано плани групи щодо здійснення диверсії проти українських військовослужбовців. Так, за завданням ФСБ-шника з позивним «Саша», бойовики готували диверсійно-терористичні акти у Авдіївці Донецької області – зокрема сьогодні там мала бути замінована одна з автодоріг і здійснено напад на український блокпост».

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