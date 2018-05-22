У Жмеринці депутати відправили у відставку мера та його заступника

Обов'язки міського голови Жмеринки виконує секретар міськради Юрій Світлак. Позачергові вибори голови міста повинна призначити Верховна Рада.

22 травня на сесії Жмеринської міської ради 26 із 35 депутатів проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Жмеринки Анатолія Кушніра. На думку більшості депутатів, мер не виконує наданих йому повноважень.

«Депутати також хотіли заслухати звіт першого заступника міського голови Жмеринки Олександра Фурмана про його роботу, але він на сесію не з’явився. Депутати міськради проголосували за його відставку», – розповіла депутат Жмеринської міської ради від УКРОПу Ольга Пащук.

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За її словами, сьогодні у сесійній залі відбулася перемога громади. На сесії також були присутні депутати Вінницької обласної ради від УКРОПу Григорій Зозуля та Микола Віннічук.

«Укропівці вимагали відставки першого заступника міського голови Жмеринки Олександра Фурмана з грудня минулого року, коли він побив нашу колегу Ольгу Пащук. Але він залишався на посаді. Вважаю, що сьогодні справедливість перемогла», – зазначив Григорій Зозуля.

Відсьогодні обов’язки міського голови Жмеринки виконуватиме секретар міськради Юрій Світлак. Позачергові вибори очільника міста має призначити Верховна Рада України.

Нагадаємо, у грудні 2017 року в Жмеринці перший заступник міського голови Олександр Фурман побив депутатку-укропівку Жмеринської міськради Ольгу Пащук. Жінка отримала струс мозку, забиття хребта та перелом руки. УКРОП звернувся до прокуратури Вінницької області з вимогою пришвидшити розслідування та покарати винного в побитті укропівки.