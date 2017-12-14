Перший заступник мера Жмеринки побив депутата від УКРОПу (фото, відео)

Сьогодні, 14 грудня, у Жмеринці Вінницької області близько 14:00 перший заступник міського голови Олександр Фурман побив депутата від УКРОПу, секретаря комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони здоров’я при мерії міста Ольгу Пащук.

Інцидент стався одразу після чергової сесії міськради на сходах мерії. Унаслідок побиття представниця «Українського об’єднання патріотів» отримала струс мозку, забиття хребта та перелом руки.

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Конфлікт сторін розпочався під час сесії, коли на розгляд винесли питання щодо підвищення надбавки та премії міському голові Анатолію Кушніру. Більшість депутатів, включно з самим мером, підтримали відповідне рішення.

Водночас керівник юридичного департаменту міськради Оксана Свистун зауважила, що ухвалене рішення має ознаки конфлікту інтересів з боку Анатолія Кушніра. Відповідно, може розцінюватися як корупційне правопорушення.

За попередньою вказівкою міського голови член секретаріату сесії Святослав Ніколайчук заявив про помилку лічильної комісії під час підрахунку голосів і попросив поставити питання на голосування повторно.

Депутати-опозиціонери, включно з Ольгою Пащук, попросили члена секретаріату сесії пояснити суть «помилки» та обґрунтувати причини її допущення, однак отримали відмову. Питання поставили на розгляд повторно, і більшість проголосували «за».

По завершенні сесії Ольга Пащук наполягла на отриманні від секретаря сесії Ірини Попік копії протоколу. Однак остання проігнорувала це прохання та пішла з зали засідання. Після цього представниця УКРОПу заявила про намір піти до поліції та написати заяву про зникнення секретаря сесії.

Відео з вимогою Ольги Пащук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook оприлюднив депутат-укропівець Жмеринської міськради Анатолій Осаулов:

На виході з міської ради жінку наздогнав перший заступник міського голови Жмеринки Олександр Фурман та вдарив у обличчя. Через це Ольга Пащук впала на підлогу. На місце інциденту однопартійці викликали швидку та поліцію. Зараз постраждала перебуває у місцевій лікарні у відділенні травматології.

На місце події виїхав керівник Вінницької обласної організації УКРОПу Григорій Зозуля: «Коли чоловік піднімає руку на жінку – це не просто ганьба, а моральна деградація. Маємо яскравий приклад публічного вчинення корупційного діяння. Мер міста публічно грабує міський бюджет. Вважаю, що громада має дати оцінку його діям».

Нагадаємо, що це не перший подібний епізод за участю Олександра Фурмана. Навесні 2016 року у Жмеринці він кинувся з кулаками на депутата від «Самопомочі» Олега Молдована, який розповідав про побори у школах.