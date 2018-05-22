Лише 17% українців схвалюють діяльність прем'єра та 5% – Верховної Ради

Згідно з результатами дослідження, діяльність президента не схвалює 81% респондентів.

73% опитаних українців не схвалюють діяльність прем’єра та 88% - діяльність Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування «Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні: опитування IRI», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у березні.

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17% опитаних відповіли, що схвалюють діяльність прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, 9% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Для порівняння, у березні 2014 року 44% опитаних українців не схвалювали діяльність прем’єра, 46% - схвалювали, 9% заявили, що їм важко на це відповісти.

Опитування також показало, що 88% респондентів не схвалюють діяльність парламенту, лише 5% - схвалюють і 6% важко було відповісти на це запитання.

Натомість, у березні 2014 діяльність ВР не схвалювали 50% опитаних українців, 38% ставились схвально до її роботи і 11% сказали, що їм важко відповісти.

Довідка. Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 року. Всього було опитано 2 400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.