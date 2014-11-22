Кличко: Голодомор - найжахливіша трагедія за всю історію українського народу

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко в коментарі журналістам перед церемонією вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні, повідомили у прес-службі Кличка.

"Трагедія Голодомору - найжахливіша за всю історію українського народу, коли було свідомо винищено мільйони українців. Подібний жах не повинен більше ніколи повторитися. Сьогодні на сході теж знищують українців, і в центрі Європи в 21 столітті люди помирають від голоду через штучно розпалений військовий конфлікт", - заявив Кличко.

Він додав, що дізнався про Голодомор в дитинстві від своєї бабусі Євдокії Пилипівни. "Про це тоді не писали і з історії не вивчали, бо хотіли стерти пам'ять про наших близьких, про наш рід, села і міста, які тоді викосило. Коли бабуся мені розповідала про той голод, я думав, що це страшні казки. А то була навіть не вся жахлива правда. Тому наш обов'язок - шанувати пам'ять про загиблих українців, не забувати історію свого народу", - зазначив Кличко.

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Традиційно в останню суботу листопада Україна згадує жертв голодоморів, які сталися за радянської влади у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках. За офіційними даними, від голоду тоді загинули 10 млн 63 тис українців.

Вшанування пам'яті загиблих українців відбувається в Національному музеї "Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні". Також, традиційно по всій країні відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання та всеукраїнська акція "Запали свічку пам’яті".